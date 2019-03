Einzug von Oktopus Teo: Ein seltener Meeresbewohner für den Zoo

Duisburg Der Duisburger Zoo freut sich über einen Neuankömmling. Der Weißgefleckte Oktopus Teo ist die neueste Attraktion im Aquarium und der erste seiner Art am Kaiserberg.

Teo hat den Umzug aus den Niederlanden an den Kaiserberg derweil gut überstanden. Der Oktopus lebt bereits seit zwei Wochen in Duisburg, hinter den Kulissen wurde seitdem an seinem neuen Zuhause gebastelt. „Ein Weißgefleckter Oktopus wird selten in Zoos gehalten“, sagte der Zoologische Leiter Johannes Pfleiderer. Oft werde in Europa der gewöhnliche Oktopus gehalten. Insgesamt seien weltweit lediglich knapp 20 Arten in Tierparks heimisch.

Derzeit müsse sich Teo noch an sein neues Zuhause gewöhnen, erzählte Pfleiderer. „Er verbringt noch viel Zeit in seiner Höhle“, so der Zoologische Leiter. „Wenn er auf Nahrungssuche geht, erkundet er aber das Becken.“ Den Oktopus dabei ausfindig zu machen, ist nicht so leicht. Teo kann seine Körperfarbe an die Umgebung anpassen, sich so tarnen und in der Natur vor Fressfeinden schützen.