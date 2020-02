Duisburger Tierpark : Zoo plant romantischen Valentinstagrundgang

Duisburg Verliebte Paare kommen am kommenden Freitag im Zoo auf ihre Kosten. Der Duisburger Tierpark macht ihnen ein ganz besonderes Angebot. Dabei gibt es auch viel zu lernen.

So kuschelig Koalas auch wirken, ihr Liebesleben hat es in sich und ist alles andere als romantisch. Beißen, Fauchen und Kratzen zählt zum Repertoire der sonst so schläfrig wirkenden Kletterbeutler. Zuchtmännchen Irwin ist in Sachen Koalaliebe durchaus bewandert, er weiß, was die Damenwelt möchte und erobert regelmäßig ihre Herzen. Dabei finden die Koaladamen am Kaiserberg besonders Irwins durchdringenden Geruch, der an alte Tennissocken erinnert, betörend.