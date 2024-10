Lebt seit 2019 im Aquarium Peta fordert Freilassung von Oktopus Teo

Seit 2019 ist Oktopus Teo im Duisburger Zoo zuhause. Anlässlich des „World Octopus Day“ am 8. Oktober macht nun die Tierschutzorganisation Peta auf die Haltung der Krake aufmerksam und fordert ihre Freilassung. In einem Brief bittet die Tierrechtsorganisation die Verantwortlichen, den in der Einrichtung eingesperrten Oktopus Teo in seine Heimat zurückzubringen beziehungsweise in ein Meeresschutzgebiet zu überführen, in dem Fischerei verboten ist.