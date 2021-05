Geimpfte jetzt ohne Test : Zoo Duisburg öffnet ab Samstag wieder – welche Regeln gelten

Duisburg Nach Rücksprache mit dem Krisenstab der Stadt Duisburg darf der Zoo am Kaiserberg seine Tore wieder für Besucher öffnen. Wir geben einen Überblick darüber, welchen Personen ab Samstag wieder Einlass gewährt wird.

Bevor das Zooerlebnis wieder möglich ist, muss im Online-Shop des Zoos ein Online-Ticket gekauft werden (https://zoo-duisburg.de/shop). Um einen geregelten Einlass von Zoobesuchern zu gewährleisten und die einfache Rückverfolgbarkeit von Kontakten gemäß der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung für NRW sicherzustellen, müssen auch Kinder unter drei Jahren, Jahreskarteninhaber, Mitglieder des Fördervereins sowie Inhaber der Ruhrtop Card vorab ein Null-Euro-Ticket online buchen. Die gebuchten Tickets werden im Anschluss per E-Mail zugeschickt und müssen am Tag des Zoobesuchs ausgedruckt oder auf dem Smartphone an der Kasse vor dem Einlass vorgezeigt werden.