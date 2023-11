Zoo Duisburg Neues Golfcar unterstützt die Versorgung der Tiere

Im Futterlager des Zoos sorgen bis zu vier Mitarbeitende dafür, dass die unterschiedlichen Kühl- und Lagerräume immer gefüllt sind. Sie bestellen feines Moos für die Rentiere, frischen Fisch für die Seelöwen und bauen Mais, Gras sowie Luzerne auf gepachteten Feldern selbst an. Die Arbeit im Futterhof beginnt bereits um sechs Uhr morgens. Dann werden vorbereitete Kisten voller Obst und Gemüse, säckeweise Pellets und Spezialfutter in die einzelnen Arbeitsbereiche der Tierpflege, die Reviere, befördert. Kommen die Tierpflegerinnen und Tierpfleger zum Dienst, steht das am Tag zuvor im Zentrallager bestellte Futter schon bereit. Das Frühstück für die Tiere kann direkt zubereitet werden. In diese Logistikprozesse ist das neue E-Golfcar ab sofort eingebunden und ergänzt den Einsatz des zooeigenen Radladers.