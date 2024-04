Mit XXL-Tiertransport aus Frankreich Neue Seekuh im Duisburger Zoo angekommen

Sekoe verschlug es auf Empfehlung des zuständigen Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) für Seekühe nach Duisburg. Von Nürnberg aus koordiniert Biologe Lorenzo von Fersen den Erhalt dieser Tiere in Zoologischen Gärten. Duisburg, so von Fersen, kommt in diesem Rahmen eine besondere Aufgabe zu. „Durch die Haltung einer Junggesellengruppe von Seekühen hilft der Zoo Duisburg bei der Durchführung der koordinierten Erhaltungszucht.“ In dem Zoo am Kaiserberg leben männlichen Seekühe, die nicht oder noch nicht eigenen Nachwuchs bekommen sollen, gemeinsam mit Artgenossen. „Für mich als Koordinator ist es enorm wichtig, dass Duisburg diese Rolle einnimmt. Denn das hat für den langfristigen Erhalt dieser Tierart eine entscheidende Bedeutung“, so von Fersen weiter.