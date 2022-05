Australische Themenanlage : Was die Besucher in der neuen Outback-Voliere im Duisburger Zoo erwartet

Was die Besucher in der neuen Outback-Voliere im Duisburger Zoo erwartet

Duisburg Im Duisburger Zoo hat endlich die Outback-Voliere eröffnet. Die australische Themenanlage ist Heimat von Kängurus und verschiedenen Vogelarten. Realisiert wurde die Baumaßnahme maßgeblich durch die finanzielle Unterstützung eines Vereins. Wir geben einen Überblick.

In der Anlage sind die Besucher nur durch Felsblöcke und einen schmalen Bachlauf von den Tieren getrennt, eine integrierte, 40 Quadratmeter große Terrasse gibt es auch. „Die Outback-Voliere besticht durch eine liebevolle Gestaltung und einen vielfältigen Tierbestand. Sie nimmt die Gäste unseres Zoos mit auf eine Reise in das australische Buschland und ermöglicht Tierbegegnungen auf Augenhöhe“, sagt Zoodirektorin Astrid Stewin. In der Ferne hüpfen derzeit zwei Flinkwallabys umher. Mehrere Tage wurden diese bis zu 85 cm große und als selbstbewusst geltende Känguruart schrittweise in ihre neue Heimat eingewöhnt. Ursprünglich leben Flinkwallabys im Norden und Osten Australiens, wo sie in kleineren Gruppen durch die Landschaft streifen. Auch in Duisburg soll die Gruppe nach Möglichkeit wachsen – insbesondere, da es europaweit derzeit nur drei weitere Einrichtungen gibt, die diese beigefarbene Känguruart zeigen.