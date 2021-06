Zwei Emu-Küken geboren : Nachwuchs im putzigen Streifenlook im Duisburger Zoo

Duisburg Bei den australischen Emus sind zwei Küken im Streifenlook geschlüpft. Sie erkunden bereits neugierig die Außenanlage. Eine Besonderheit gibt es beim Aufzucht des Nachwuchses und der klassischen Rollenverteilung.

Anders als meist üblich, unterstützt im Duisburger Zoo am Kaiserberg auch die Emu-Henne die Aufzucht der Kleinen. Piepsen die Kleinen in für sie neuen und ungewohnten Situationen, kommen beide Eltern angelaufen. „Unser Emu-Männchen setzt sich dann meist direkt auf den Boden um die Kleinen schützend unter seine Flügel zu nehmen und ihnen so Sicherheit zu geben“, erzählt das betreuende Pfleger-Team. Bereits mit dem ersten Lebenstag fangen junge Emus an feste Nahrung zu fressen. Auf dem Speiseplan stehen frische Blattsalate aber auch in schnabelgerechte Stücke geschnittene Möhre, Gurke sowie Äpfel. Besonders hoch im Kurs steht Möhrengrün.