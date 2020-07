Pelikan-Nachwuchs im Duisburger Zoo : Gestatten, kleiner Vogel mit großer Klappe

Duisburg Man muss schon etwas genauer hingucken, aber tatsächlich: Auf der Pelikaninsel im Duisburger Zoo gibt es mal wieder Nachwuchs – eine Erfolgsgeschichte seit 2007.

Dass die Gruppe in Duisburg harmoniert, ist eindeutig: seit 2007 gelingt die Zucht, in den vergangenen acht Jahren wurde am Kaiserberg sogar jedes Jahr mindestens ein Küken aufgezogen, in 2016 waren es gleich sechs Jungvögel. „Als fast ausgewachsene Tiere wurde der Nachwuchs dann an acht andere Zoos in fünf Ländern abgegeben. So tragen wir zur Stabilisierung des Zoobestandes dieser eleganten Wasservögel bei“, verdeutlicht der Biologe.