Nach Baby-Boom in 2021 : Erste Tiergeburt im Duisburger Zoo im neuen Jahr

Nach Baby-Boom in 2021

Duisburg Der Duisburger Zoo freut sich über die erste Tiergeburt im neuen Jahr: die Meißner Widder haben gleich sechsfachen Nachwuchs. Warum die putzige Rasse vom Aussterben bedroht ist.

Die ersten Tierkinder am Kaiserberg im neuen Jahr passen noch auf die Handfläche eines erwachsenen Menschen: Sechs Meißner Widder haben Anfang Januar im Zoo Duisburg das Licht der Welt erblickt.

In den nächsten Tagen erwartet der Tierpfleger dann auch die ersten Ausflüge der Kleinen. Zuerst im schützenden Stall, bei wärmeren Temperaturen dann auch auf der Außenanlage. Das Besondere an den kleinen Widder sind die Ohren. Maik Elbers erklärt: „Noch haben die Jungtiere Stehohren. Diese kippen meist ab der zwölften Lebenswoche zur Seite.“

Auch am Erscheinungsbild der Kleinen wird sich in naher Zukunft einiges tun: Noch sind die Jungtiere zwar nur so groß wie die Handfläche eines Menschen, schon bald werden sie aber ein stattliches Gewicht von bis zu fünf Kilogramm erreichen.