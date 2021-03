Todesursache noch unklar : Seidenaffen sterben im Duisburger Zoo

Die Seidenaffen werden in Europa nur selten gehalten. Foto: Zoo Duisburg

Duisburg Der Zoo Duisburg trauert um seinen gesamten Bestand an Schwarzschwanz-Seidenaffen. Die Tiere sind ohne vorherige Symptome gestorben. Die Ursache soll nun in der Pathologie geklärt werden.

Der Zoo Duisburg muss überraschende Verluste verkraften. Sämtliche Schwarzschwanz-Seidenaffen des Tierparks sind unter noch ungeklärten Umständen verstorben. Das teilte der Zoo am Freitagabend auf seiner Facebook-Seite mit. „Der Verlust wiegt schwer – nicht nur für uns als Zoo, sondern insbesondere für die betreuenden Tierpfleger und auch für die Art selbst“, heißt es dort.

Die Tiere hätten laut Zoo zuvor keine Symptome gezeigt. Warum dennoch die gesamte Gruppe verstarb, soll nun in der Pathologie geklärt werden. Schwarzschwanz-Seidenaffen werden in Europa nur sehr selten gehalten. Umso mehr habe sich der Zoo nach eigenen Angaben über zwei erfolgreiche Aufzuchten in der Vergangenheit gefreut. Umso schwerer wiege nun der Verlust.