Koala geht auf Hochzeitsreise Handaufzucht Eerin verlässt den Duisburger Zoo

Mit spezieller Koalamilch wurde das kleine Beuteltier wochenlang zugefüttert. Tagsüber lebte die kleine Eerin bei Mutter Eora im Koalahaus, zum Abend schlüpfte dann Mario Chindemi in die Rolle der Koalamutter, bot immer wieder die spezielle Koalamilch sowie Eukalyptus an und trug den Mini-Koala in einem selbstgenähten Beutel umher. „Das unsere Eerin nun einen passenden Partner kennenlernt, macht uns alle sehr glücklich und wir drücken die Daumen, dass alles klappt“, sagt Mario Chindemi, der Eerin als aufgeschlossenen, freundlichen und sehr neugierigen Koala beschreibt.