Nachwuchs im Zoo Duisburg Wie Delfin-Baby Domingo die Herzen der Besucher im Sturm erobert

Duisburg · Am 4. September kam Domingo zur Welt. Inzwischen hat sich der kleine Große Tümmler bereits prächtig in die neunköpfige Delfingruppe des Delfinariums am Kaiserberg integriert. Am Mittwoch wurde er erstmals öffentlich vorgestellt. Wie es dem vier Monate alten Delfin jetzt geht.

11.01.2023, 14:41 Uhr

Domingo zieht seine ersten Bahnen im Becken 8 Bilder Foto: Zoo Duisburg