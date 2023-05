Protest gegen Delfin-Haltung Aktivisten stören Vorstellung im Duisburger Zoo

Vier Aktivisten der Privatinitiative „Save The Ocean“ bewegten sich kurz nach Start des Programms vom Besucherbereich in Richtung Unterwasserbereich, sagt Christian Schreiner vom Zoo Duisburg. Sie hielten Plakate hoch, auf denen sie auf das quälen und Töten von Delfinen aufmerksam machten. Da die Tierpfleger sich nicht sicher sein konnten, was die „Störer“ geplant hätten, reagierten sie geistesgegenwärtig und lotsten die Delfine in ein anderes Becken, um sie vor einer möglichen Gefährdung zu schützen. „Denn wenn der Tierpfleger, ihre Vertrauensperson, da ist, ist für die Tiere alles ok“, so Schreiner weiter. Die Tiere in Sicherheit zu bringen, sei zu diesem Zeitpunkt oberste Priorität gewesen.