Protest gegen Delfin-Haltung Aktivisten stören Vorstellung im Duisburger Zoo

Rund 1000 Besucher freuten sich am Samstagvormittag auf die Vorführung im Delfinarium. Doch diese endete früher als gedacht. Vier Aktivisten der Privatinitiative „Save The Ocean“ bewegten sich kurz nach Start des Programms vom Besucherbereich in Richtung Unterwasserbereich, sagt Christian Schreiner, Sprecher des Zoo Duisburg. Sie hielten Plakate hoch, auf denen sie auf das Quälen und Töten von Delfinen aufmerksam machten.