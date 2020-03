Zoll im Duisburger Hafen : Den Schmugglern auf der Spur

Anja Turloff-Galetzki ist Sprecherin des Hauptzollamts Duisburg, Dieter Joch stellvertretender Leiter des Zollamts in Ruhrort. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Seit mehr als 200 Jahren überprüft das Hauptzollamt Duisburg am Niederrhein Waren, Containerladungen und Postsendungen aus aller Welt. Über den Kampf gegen dreiste Plagiate, internationalen Drogenschmuggel und Herausforderungen in Zeiten des Coronavirus.

Devin Witte könnte alles Mögliche machen. In seinem weißen Hemd, mit den hochgegeelten Haaren und seiner Jeans würde er wohl auch in dem Bürokomplex der Duisburger Hafen AG auf der anderen Straßenseite nicht auffallen. Ein Sales-Mann? Einer aus dem Marketing? Ein Projektmanager vielleicht? Alles möglich, wenn da nicht das Umfeld wäre. In den Büros gegenüber dominieren Glas, Holzböden, Markenmöbel und durchgestylte Besprechungsräume. Hier ist es das typische Behörden-Chic mit Teppich- und Linoleum-Böden, Buchentischen und knarzenden Türen. Witte wirkt hier in seinem Outfit für Unbedarfte etwas deplaziert. Dabei ist es völlig normal. Witte ist Zöllner, und von denen tragen längst nicht alle Uniform.

Im Gegenteil: Ein großer Teil der Arbeit im Zollamt Ruhrort wird von Beamten in Zivil erledigt. Denn neben der Container-Abfertigung, für die die Zöllner tatsächlich in ihren neuerdings blauen Uniformen ausrücken, sind hier auch die Postabfertigung für den Bezirk Duisburg, Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sowie ein Teil der Kontrolleinheit Verkehr untergebracht. Witte arbeitet in der Postabteilung. Und hier ist Zivilkleidung okay.

Devin Witte arbeitet beim Zoll in der Abfertigung von Postsendungen. Hier besteht keine Uniformpflicht. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Das Hauptzollamt Duisburg mit Sitz in der Duisburger Innenstadt verwaltet mit rund 600 Mitarbeitern die Ein- und Ausfuhr von Waren in den Kreisen Wesel und Kleve und den Städten Duisburg, Mülheim, Essen und Oberhausen. Hier leben über zwei Millionen Menschen. Es ist ein Bezirk, der größer ist als das Saarland. Neben dem Amt in der Stadtmitte und dem Zollamt am Ruhrorter Hafen gibt es Dienststellen in Emmerich, Essen und an der A40 in Straelen. Das Sachgebiet Kontrollen mit seinen Zollbeamten an den Grenzen und Flughäfen, das wohl die meisten Menschen mit dem Zoll in Verbindung bringen, ist nur eines von sieben. Daneben gibt es unter anderem eines für Organisation und Verwaltung, eines für die Erhebung von Abgaben wie der Kfz-Steuer, eines für Finanzkontrolle und Schwarzarbeit, sowie eines, das sich um die Vollstreckung von Forderungen zum Beispiel von Krankenkassen oder den Arbeitsagenturen kümmert. Schwerpunkte des Zollamts in Ruhrort sind Container- und Postkontrollen.

Witte bedient gerade eine Frau mittleren Alters, die zusammen mit ihrem Sohn zum Zoll gekommen ist, um ein Paket abzuholen. Es war bei der Einfuhr im Postzentrum an einem der internationalen Flughäfen aufgefallen. Nun wurde die Bestellerin zum Zoll bestellt, um es im Beisein eines Zollbeamten zu öffnen. So etwas passiert im Bezirk des Hauptzollamts rund 38.000 Mal im Jahr. Verstößt der Inhalt gegen geltende Einfuhrbestimmungen, fordert die Behörde Nachzahlungen und erhebt Bußgelder. Rechnet man alle Steuern und Zölle zusammen, die das Zollamt im Auftrag des Bundes und der EU eintreibt, kamen auf diese Weise im Bezirk des Hauptzollamts Duisburg im Jahr 2018 rund fünf Milliarden Euro an Einnahmen zusammen. Mit dem Paket der Frau ist an diesem Morgen aber alles in Ordnung. Es handelt sich um eine Angel. Nach einem kurzen Gespräch darf die Frau sie mit nach Hause nehmen – ohne größere Nachzahlung.

Produktfälschungen sind für den Zoll eine große Herausforderung. Oft sind Plagiate gar nicht so einfach zu erkennen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

So glimpflich laufen die Fälle allerdings nicht immer ab. Häufig bekommen es die Zöllner bei Postsendungen mit Produktfälschungen zu tun. „Die spielen bei uns eine große Rolle“, sagt Dieter Joch, stellvertretender Leiter des Zollamts in Ruhrort. „Gefälscht wird alles, was Sie sich vorstellen können. Von Turnschuhen und Schmuck über Tabletten und Kuscheltiere bis hin zu Autoteilen ist alles mögliche dabei.“ Wenn der Originalhersteller die Einfuhr untersagt, dürfen die Zöllner die Waren nicht an die Kunden aushändigen. „Dann müssen sie vernichtet werden.“

Mit Produktfälschungen im großen Stil sind die Zöllner auch immer wieder bei den Containerkontrollen im Duisburger Hafen beschäftigt. In der Vergangenheit wurden hier zum Beispiel ganze Containerladungen voller gefälschter Disney-Utensilien gefunden. Dem Zoll obliegt die Ein- und Ausfuhrabfertigung jenes Teils der rund 4,1 Millionen Container, die Jahr für Jahr in den Duisburger Terminals umgeschlagen werden, der noch nicht an den EU-Außengrenzen kontrolliert wurde. Bei deren Kontrolle vertraut die Behörde längst nicht mehr nur auf die Intuition ihrer Beamten. „Wir setzen da inzwischen moderne Technik ein“, sagt Anja Turloff-Galetzki, Sprecherin des Hauptzollamts Duisburg. „Am Speditionssystem Atlas, das so gut wie alle großen Speditionen für die Warenabfertigung nutzen, ist ein Sicherheitssystem angedockt, das ständig weiterentwickelt wird. Es überwacht die Ein- und Ausfuhrmeldungen und gibt den Beamten anhand bestimmt Algorithmen Hinweise, wo es sich vielleicht lohnen könnte, einmal genauer hinzuschauen.“

Das Zollamt am Duisburger Hafen ist für die Abfertigung von 4,1 Millionen Containern im Jahr zuständig. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Wie erfolgreich der Duisburger Zoll mit dieser Strategie ist, belegen einige große Funde der vergangenen Jahre. So stießen die Beamten im Dezember 2017 zwischen Bananenkisten in einem Seefrachtcontainer auf rund 190 Kilogramm Kokain – Verkehrswert auf der Straße: rund 15 Millionen Euro. Die Bilanz für 2018 liest sich auch im weiteren beachtlich: sechs Kilogramm Amphetamine, 65 Kilogramm Marihuana, 15.866 Ecstasytabletten, 30 Tonnen nicht versteuerter Kaffee und 1000 Kilogramm nicht versteuerter Tabak zogen die Zöllner aus dem Verkehr. Die Funde wurden allerdings nicht nur im Hafen gemacht. Die Zahlen beziehen sich auch auf Zollkontrollen zum Beispiel an den Autobahnen.

Im Moment geht es beim Zoll in Ruhrort etwas ruhiger zu. Das liegt vor allem am Coronavirus. Der Zoll selbst unterliegt zwar noch keinen Einschränkungen, aber Dieter Joch hat beobachtet, dass „vor allem über die Schiene weniger Container ankommen.“ Was die tägliche Arbeit angeht, verweist der Zoll auf Nachfrage auf die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI), das derzeit eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus über importierte Waren als sehr unwahrscheinlich einstuft.

Nachwuchssorgen plagen die Behörde im Gegensatz zur Polizei übrigens nicht. „Wir freuen uns natürlich über jede Bewerbung“, sagt Anja Turloff-Galetzki. „Die Bewerberzahlen der vergangenen Jahre lassen uns aber auch weiterhin zuversichtlich nach vorne schauen.“ Das große Pfund des Zolls sei das breite Aufgabenspektrum. „Wir haben sowohl Stellen in der Sachbearbeitung als auch im Außendienst. Und auch Wechsel innerhalb der Behörde sind absolut normal.“