Zirkusshow : Frauenpower bei der Flic-Flac-Premiere

Das Duo Turkeiev zeigte eine Show in atemberaubender Höhe. Ein Regenguss sorgte für ganz besondere Atmosphäre. Foto: Flic Flac

Duisburg Der Zircus Flic Flac hat im Landschaftspark seine Premiere gefeiert. Die Jubiläumstour zum 30. Geburtstag wartet mit jeder Menge weiblicher Energie auf. Besonders interessant ist, wie bei der Show Wasser in Szene gesetzt wird.

Von Sophie Dissemond

In einem stimmungsvoll in violettes Licht getauchten Zelt warten die Zuschauer gespannt, dass es endlich los geht. Kurz darauf erscheint auch schon Comedian David Eriksson in hautengen neonpinken Latexunterhosen, um die Wartenden nicht länger auf die Folter zu spannen. Die Show kann beginnen.

Am Freitag feierte der Zircus Flic Flac mit seiner Wintershow „Punxxx – Nicht irgendein Zircus“ nicht nur Premiere, sondern auch 30-jähriges Jubiläum. „Eine Show ohne Konventionen und Langeweile – stattdessen unvergesslich und unverzichtbar“ – einiges wurde versprochen, aber was wurde schlussendlich wirklich geboten? Wir haben uns die Show angesehen.

Info Noch etliche Shows bis Ende Januar Auftritte: Der Zirkus Flic Flac ist noch bis zum 26. Januar im Landschaftspark. Unter der Woche gibt es jeweils einen Auftritt um 20 Uhr. Freitags, samstags und sonntags gibt es jeweils zwei Shows: Eine um 16 und eine um 20 Uhr. Karten: Karten gibt es ab 24 Euro unter www.flicflac.de, unter Tel. 0800/06060611 oder an der Tageskasse.

Ein Ereignis, das nicht mal eine Woche her ist, war aber sicherlich noch in vielen Köpfen der Flic Flac-Fans präsent. In Kassel stürzte ein Artist des Duo „Vanegas“ aus dem Todesrad. Es bliebt also die offene Frage, ob die Artisten in Duisburg ihre Auftritte heile überstehen würden. Die Artisten verfügen laut Pressesprecherin Barbara Rott zwar über jahrelange Erfahrung und hätten teilweise spezielle Knoten an den Händen, aber der Untergrund der Bühne besteht trotzdem lediglich aus Metall.

Doch schon der Einlauf der Artisten verläuft spektakulär und wird begleitet von den „Mad Flying Bikes Freestyle FMX“, die über den Köpfen der Zuschauer spektakuläre Sprünge vollführen. Zu sehen bekommen die Gäste in der Folge ein abwechslungsreiches Programm, das sich von Auftritt zu Auftritt immer wieder steigert und verändert. Eine breite Palette reicht von künstlerischer Artistik bis hin zu Comedyeinlagen und wird stetig begleitet von punkigen Schlagzeugbeats. Alex Michael am Deckentrapez und die Strapaten des Duos Turkeiev lassen den Atem stocken, während unter anderem Olha Peresada an der Pole-Stange zu Princes Purple Rain im lila Regen performt und für sinnliche Momente sorgt. Die insgesamt 18 Auftritte vergehen trotz Pause angesichts der wieder neuen, aufregenden Vorführungen sehr sehr schnell. Besondere Gäste sind bei der diesjährigen Flic Flac-Wintershow laut Pressesprecherin Melissa Goll die zehn chinesischen Reifenspringer der China National Acrobatic Group. Sie versprachen als letzte Künstlergruppe der Show ein ganz besonderes Ende. Sie lieferten mit ihren Sprüngen und Reifenkunststücken trotz minimaler Fehler eine grandiose Darbietung ab, die aber leider vom Publikum zu wenig gewürdigt werden konnte. Denn schon nach dem letzten Sprung ging es direkt zum Finale über. Diese Entscheidung ließ den Auftritt der Chinesen vorzeitig abgebrochen wirken. Und so konnten ihnen die Zuschauer nicht die Anerkennung zuteil werden lassen, die sie angesichts ihrer dargebotenen akrobatischen Kunstfertigkeit eigentlich verdient gehabt hätten.

Der Zirkus Flic Flac hat Station am Duisburger Landschaftspark bezogen. Er ist noch bis einschließlich zum 26. Januar in der Stadt. Foto: Norbert Prümen (nop)

Die Todeskugel ist so etwas wie das Markenzeichen des Zirkus Flic Flac. In diesem Jahr ist auch eine weibliche Artistin dabei. Foto: Flic Flac