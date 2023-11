Zirkus in Duisburg So actionreich wird die Weihnachtsshow von Flic Flac

Akrobatik, Arbeit und Action - das verspricht Flic Flac mit der neuen X-Mas Show direkt am Hauptbahnhof. Bevor für die Duisburger Dünen geschaufelt wird, wirbeln die Artisten unter dem Motto „Watt ne Maloche!“ den Platz auf. In dem schwarz-gelben Zelt wird nicht nur performt, sondern auch hart gearbeitet, verspricht der Zirkus. Passend zum Geist des Ruhrgebiets leitet sie diesmal die Anpack-Mentalität. In dieser Woche wurde nun mit dem Aufbau des Zeltes am Hauptbahnhof begonnen.