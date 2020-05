Vandalismus in Duisburg : Beschädigung von Loveparade-Gedenkstätte - Polizei sucht Zeugen

Vandalismus in Duisburg

Duisburg Nach der mutwilligen Beschädigung der Duisburger Loveparade-Gedenkstätte sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte hatten unter anderem eine Gedenktafel zerbrochen und einen Fotorahmen beschädigt.

Die Tat sei zwischen Montagnachmittag 15.00 Uhr und Mittwochnachmittag 16.30 Uhr geschehen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Gedenkstätte liegt an einer vielbefahrenen Straße. Die Ermittler hoffen nun, dass Vorbeifahrende in diesem Zeitraum Beobachtungen gemacht haben.