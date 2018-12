Duisburg : Zeugen helfen bei Festnahme von Fahrraddieben

Duisburg Die Polizei hat am Freitag, 25. Mai, gegen 17 Uhr auf der Keniastraße zwei Fahrraddiebe festgenommen. Zeugen waren zwei Männer aufgefallen, die ihre Räder am Parkplatz eines Baumarktes abstellten und zwei andere mitnahmen. Einen der beiden Männer - einen 27-Jährigen - konnten die Beamten in der Nähe festnehmen. Er leistete heftigen Widerstand. Ein Beamter erlitt bei der Festnahme Prellungen und Schürfwunden. Der mutmaßliche Dieb klagte über eine schmerzende Schulter und eine Kopfplatzwunde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Er musste zur Blutentnahme mit auf die Wache. Das in der Nähe gefundene Rad konnte dem Besitzer zurückgegeben werden. Der zweite Verdächtige war zunächst unauffindbar. Eine Zeugin meldete sich kurze Zeit später erneut und gab an, dass er sich nun wieder auf der Keniastraße bewege. Nach kurzer Beobachtung nahmen Polizisten den 29-Jährigen bei einem erneuten Fahrraddiebstahl ebenfalls vorläufig fest. Die Polizei hat Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

(RP)