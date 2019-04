Junge und treue MSV-Supporter : Zebrakids feiern ihren zehnten Geburtstag

Duisburg Zum 10-jährigen Bestehen des Vereins Zebrakids spricht der Vorsitzende Detlef Gottschlich über Anfänge, Aktionen und einen großen Traum.

Er nahm Kontakt zum St. Josef-Heim in Friemersheim auf und am Ende waren es sogar neun Kinder, die kurze Zeit später mit den Zebras mitfieberten. „Das Geld dafür haben wir in der Fanszene gesammelt“, so Gottschlich. „Die Resonanz war überwältigend und dann haben wir einfach weitergemacht.“