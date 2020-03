Coronavirus in Duisburg : Zahl der Infizierten steigt auf 157

Duisburg Immer mehr Menschen in Duisburg lassen sich auf den Coronavirus testen, und die Zahl der Infizierten steigt. Die Stadt sucht Freiwillige, die in einer Krankenstation helfen können.

Aktuell ist in Duisburg die Zahl der Corona Infizierten auf 157 Menschen angestiegen. Am Sonntag waren es noch 133 gewesen. Die allermeisten befinden sich in häuslicher Quarantäne, teilte die Stadt am Montag mit. Drei Patienten seien inzwischen wieder genesen. Zudem seien aktuell 481 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne, zehn Menschen konnten aus der Quarantäne entlassen werden.