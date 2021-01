Arbeitslosenquote sinkt auf 12,4 Prozent : Kurzarbeit sicherte 2020 in Duisburg viele Jobs

Die Arbeitsagentur Duisburg an der Wintgensstraße in Duissern. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Trotz eines leichten Rückgangs bei der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat warnt die Agentur davor, die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu unterschätzen. Im Vergleich zum Dezember 2019 gibt es nun deutlich mehr Arbeitslose und weniger Beschäftigte.

Nach den am Dienstag vorgelegten Zahlen der Arbeitsagentur waren im Dezember in Duisburg 32.270 Menschen erwerbslos gemeldet. Das sind 114 weniger als im November – aber 5338 mehr als noch im Dezember 2019. „Das ist ein deutlicher Zuwachs von 19,8 Prozent“, erklärt Duisburgs Agentur-Chef Marcus Zimmermann.

„Die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen sich zudem auch im Rückgang der in Duisburg beschäftigten Personen. Hier ist ein Rückgang von 1654 im Vergleich zum letzten Quartal und 677 Personen im Vergleich zum Vorjahresquartal zu verzeichnen“, so Zimmermann.

Die akutellen Zahlen zur realisierten Kurzarbeit zeigten aber auch, dass es gelungen sei, Beschäftigungsverhältnisse zu sichern. „So befanden sich im Juni 2020 insgesamt 24.070 Beschäftigte am Standort Duisburg in Kurzarbeit und damit auch weiter in Beschäftigung in ihrem Unternehmen. Der Arbeitsmarkt wird mittlerweile zehn Monate maßgeblich durch die Pandemie geprägt und auch in den kommenden Wochen weiter geprägt sein“, teilte der Agentur-Chef mit.