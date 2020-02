Neue Zahlen für Februar : Zahl der Arbeitslosen in Duisburg geht leicht zurück

Duisburg Duisburg hat mit 27.977 Arbeitslosen im Februar 116 weniger Erwerbslose als noch im Januar. Die Arbeitslosenquote ging demzufolge um 0,1 Prozentpunkt von 10,9 auf 10,8 Prozent zurück. Eine weitere positive Tendenz: Der Bestand offener Stellen ist gegenüber dem Vormonat gestiegen und liegt bei 4071 Stellen.

Nach wie vor nutzten die Agentur für Arbeit und das jobcenter das „gesamte Spektrum an arbeitsmarktpolitischenInstrumenten“, um arbeitslosen Menschen individuell in eineneue Startposition am Arbeitsmarkt zu verhelfen, heißt es in einer Mitteilung der Agentur. Dazu gehörten seit einem Jahr auch die besonderen Förderungen von Langzeitarbeitslosen, die erfolgreich umgesetzt würden.