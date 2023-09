Marktschreier Wurst-Achim Er war der absolute Brüller

Joachim Pfaff hat die Menschen angebrüllt und sie haben ihn dafür geliebt. Das ganze Jahr war er als Marktschreier unterwegs, in Schwaben, in Hamburg, im Rheinland oder in Niedersachsen, egal wo, Hauptsache, die Leute dort kauften seine Wursttüten. Pfaff, der sich selbst bloß Wurst-Achim nannte und zuletzt in Duisburg lebte, war auf den Märkten der Republik eine Kultfigur.