Duisburg: Wunsch nach größerer Vielfalt

Duisburg Bischof Franz-Josef Overbeck und Pater Elmar Salmann diskutierten in der katholischen Akademie "Die Wolfsburg" über den Relevanzverlust der Eucharistie. Die Riten sind gleich, die Auslegung sind jedoch kulturell unterschiedlich.

Von einer Entfremdung von großen Teilen des eigenen Personals sprach Oboth in seiner Einleitung und zitierte damit die Seelsorgestudie, für die in den Jahren 2014 bis 2016 hauptamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger in 22 deutschen Diözesen befragt wurden. Bischof Overbeck machte für diese Entwicklung vor allem die Spannung zwischen der professionellen und der existenziellen Dimension der Eucharistie verantwortlich. Priester müssten gleichzeitig zwei Dinge leisten, nämlich als Vorsteher der Eucharistie einen Dienst für andere tun und sich gleichzeitig bewusst machen, was das Sakrament für sie ganz persönlich bedeutet. Diese Spannung zwischen Professionalität und existenzieller Nachvollziehbarkeit bereite ihm Sorgen, erklärte Overbeck weiter. Die Doppelrolle des Priesters erfordere eine Gratwanderung, weil in unterschiedlichen Situationen der eine oder andere Teil besser oder schlechter gelinge. Als weiteren Grund für die Entfremdung von der Eucharistie nannte Salmann die fehlende Beteiligung der Gläubigen: "Wir zelebrieren in leere Räume und in die Reaktionslosigkeit. Auch das kann Priester überfordern". Ein fehlendes Verständnis sieht er vor allem in einer Überlappung von Traditionen begründet. Während früher das Sakrale im Mittelpunkt stand, liege der Fokus heute auf dem Humanen. Archaische sakrale Themen wie Realpräsenz und das Opfer Christi seien von einer früheren Art der Religion übrig geblieben und sollten heute in eine geschwisterliche Mahlfeier eingehen, ließen sich aber nicht einfach auf die existenzielle Ebene übertragen. Dadurch, so Salmann, entstünden Verwerfungen.