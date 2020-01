Duisburg: Kabarettisten verlegen ihre Auftritte vom TaM in die Mercatorhalle : TaM: Auftritte von Trepper und Sträter in der Mercatorhalle

Duisburg Die Auftritte der Kabarettisten Wolfgang Trepper und Torsten Sträter finden nicht wie geplant im Theater am Marientor, sondern in der Mercatorhalle statt. Wie berichtet ist der Betrieb des TaM aufgrund des Insolvenzverfahrens zurzeit eingestellt.

Treppers Auftritt findet am Donnerstag, 27. Februar, nun in der Mercatorhalle statt. Die Eintrittskarten für das TaM bleiben auch in der Mercatorhalle gültig, der Veranstalter will die ausgewählten Plätze so gut es geht auf die Mercatorhalle übertragen. Anders ist es bei Torsten Sträter Gastspiel in Duisburg am 26. September. Auch hier wird der Auftritt in die Mercatorhalle verlegt, die Tickets für das Theater am Marientor bleiben aber nicht gültig. Sie müssten ausnahmslos dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden, teilte der Veranstalter mit. Dies habe unter anderem auch mit den unterschiedlichen Saalplänen zu tun. Mit einer Eintrittskarte für das Theater am Marientor gebe es in die Mercatorhalle keinen Einlass. Eintrittskarten für die Mercatorhalle seien ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Bereits gekaufte Eintrittskarten würden an den jeweiligen Vorverkaufsstellen erstattet.