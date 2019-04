Parallel zum Spargelfest : Wohnungsbörse auf der Königstraße in der City

Auf der Königstraße gibt’s ein pralles Angebot rund ums Thema Wohnen in Duisburg. Foto: Stadt Duisburg

Am Samstag, 11. Mai, gibt es wieder die Wohnungsbörse in der Duisburger Innenstadt. Zwölf Mitglieder der Kooperationsgemeinschaft „Wohnen und Leben in Duisburg“- kurz „WoLeDu“- präsentieren auf der Königstraße ein breites Angebot rund um das Thema Wohnen.

