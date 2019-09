Duisburger Sozialbericht : Nord-Süd-Gefälle bei der Mietbelastung

Eine der sogenannten Schrottimmobilien in Hochfeld. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Der Sozialbericht 2019 beschäftigt sich mit dem Thema Integration. Unter anderem heißt es darin, dass die Mietbelastung in den Stadtteilen besonders hoch ist, in denen viele Duisburger mit Migrationshintergrund leben.

Die Stadt geht davon aus, dass Duisburger in Stadtteilen mit einem hohen Migrationsanteil häufig einen größeren Anteil ihres Einkommens für die Miete aufwenden müssen als Duisburger, die in anderen Stadtteilen leben. Diese Erkenntnis geht aus dem Sozialbericht hervor, den die Verwaltung kürzlich vorgelegt hat. Nachdem wir vor kurzem bereits die im Sozialbericht festgehaltenen Zusammenhänge zwischen Bildung und Migrationsgeschichte ausgewertet haben, geht es heute um die Wohnsituation in Duisburg.



Wohnungen, Haushaltsgrößen und Leerstand Dem Sozialbericht zufolge gab es in Duisburg zum Ende des Jahres 2017 genau 256.548 Wohnungen. 44,8 Prozent davon wurden von einer einzelnen Person bewohnt. Der Anteil der Haushalte mit fünf oder mehr Personen lag dagegen stadtweit bei 4,8 Prozent. Auffällig ist dem Bericht zufolge die Konzentration der Großhaushalte in Vierteln mit hohem Migrationsanteil. So lebten zum Beispiel in Bruckhausen in 17,3 Prozent und in Marxloh in 10,9 Prozent der Haushalte fünf oder mehr Personen.

Info Neuer Wohnungsreport der LEG Report Das Wohnungsunternehmen LEG gibt einmal im Jahr einen Wohnungsmarktreport für NRW heraus. Es bewirtschaftet in Duisburg 6804 Wohnungen. Kaufpreise Der Report ermittelt auch Kaufpreise für Eigentumswohnungen. In Duisburg kosteten eine Wohnung im Schnitt 1180 Euro pro Quadratmeter.

Auch beim Anteil an leerstehenden Wohnungen gibt es dem Bericht zufolge einen Zusammenhang mit den Migrationsanteil in den entsprechenden Quartieren. Lag der Leerstand stadtweit bei durchschnittlich 4,5 Prozent, war er in Vierteln mit hohen Migrationsanteilen besonders hoch (7,8 Prozent in Obermarxloh, 7,9 Prozent in Laar).



Wohnfläche Die durchschnittliche Wohnfläche pro Person in Duisburg lag 2017 bei 38,7 Quadratmetern. Die Verteilung zeigt, dass die geringsten Wohnflächen in den Stadtvierteln registriert wurden, in dem viele Duisburger mit Zuwanderungsgeschichte leben. In Fahrn, Marxloh, Bruckhausen Beeck, Rheinhausen Mitte und Hochfeld zum Beispiel lagen die Durchschnittswerte bei unter 34 Quadratmetern pro Kopf.



Mieten und Mietbelastung Die mittlere Angebotsmiete für Duisburg wird im LEG-Wohnungsmarktreport (2019) mit sechs Euro pro Quadratmeter angegeben. Damit lag Duisburg deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 6,92 Euro pro Quadratmeter, was dem Sozialbericht zufolge insofern bemerkenswert ist, als dass in den Landesdurchschnitt auch die geringen mittleren Angebotsmieten des ländlichen Raums eingehen. Ebenfalls auffällig ist, dass die durchschnittliche Mietbelastungsquote (also der Anteil der durchschnittlichen Warmmiete an den durchschnittlichen Haushaltseinkommen) trotz des geringen Mietniveaus mit 18,6 Prozent höher war als im Rest Nordrhein-Westfalens (18,2). Dabei gibt es den Ausführungen der Verwaltung zufolge ein Nord-Süd-Gefälle in der Stadt. Vereinfacht ausgedrückt heißt es dort, dass die die Mietbelastung dort besonders hoch ist, wo sich der günstigste Wohnraum befindet. Die Stadt geht deshalb davon aus, dass die Mietbelastungsquote von Haushalten mit Migrationshintergrund im Durchschnitt höher ausfällt als die von Haushalten ohne Migrationsgeschichte.



Handlungsempfehlungen Um den negativen Effekten sogenannter Segregation (also der Konzentration bestimmter Einkommens- und Bevölkerungsgruppen in einzelnen Stadtvierteln) wie Ghettoisierung und sozialer Diskriminierung entgegenzuwirken, fordert der Sozialbericht, Quartiere mit einer hohen Konzentration von Zugewanderten zu stärken und andere Stadtviertel für den Zuzug von Migranten zu öffnen.