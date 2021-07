Mehrere Sonderaktionen im Stadtgebiet : Wo sich Duisburger in dieser Woche impfen lassen können

Duisburg Die Stadt Duisburg beteiligt sich an der vom Gesundheitsministerium initiierten „Woche des Impfens“ und wird ebenfalls wieder dezentrale Sonderimpfaktionen durchführen. Wir geben einen Überblick.

Wie die Stadt in einer am Montagnachmittag veröffentlichten Mitteilung bekannt gab, besteht neben mehreren Impfaktionen auf Wochenmärkten auch die Möglichkeit, sich in den Räumlichkeiten der Firma Kaufland in Hochheide sowie am Vorplatz des Duisburger Hauptbahnhofs impfen zu lassen. Für die kostenlosen und freiwilligen Impfungen stehen täglich rund 500 Dosen des Impfstoffes von Moderna zur Verfügung.