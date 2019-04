Woche der Berufsfelder : Ein Blick auf den Job von morgen

Rheinhausen In der Woche der Berufsfelder luden Betriebe wie das Rheinhauser Unternehmen Woma Schülergruppen ein. Eine Aktion, die sich für beide Seiten lohnt.

Nicht nur darüber sprechen – besser hinfahren, anschauen und ausprobieren! Rund 25 Duisburger Betriebe öffneten in dieser Woche ihre Türen für Schülergruppen der 8. Klassen. Ein Angebot, das rund 200 Jugendliche nutzten. Mit dabei war auch das Rheinhauser Unternehmen Woma an der Werthauser Straße. Hier informierten sich am Donnerstag die jungen Leute der Aletta-Haniel-Gesamtschule in Ruhrort über mögliche Jobs von morgen.