Festival, Rock und Pop-Klassiker und Schlemmen Wo in Duisburg in den Mai getanzt werden kann

Villa Rheinperle Am Logport Duisburg findet von 15 bis 3 Uhr ein Tanz in den Mai- Festival in der Villa Rheinperle statt. Das Line-Up umfasst einige bekannte Künstler: Gestört aber geil, Younotus, Plastikfunk, Moguai, Kid Chris, The disco boys sowie Microwave. Die Karten kosten 27,90 Euro und sind unter www.vivenu.com erhältlich. Adresse: Villa Rheinperle, Villenstraße 2, 47229 Duisburg - Logport, 02065 9171211, info@rheinperle.de