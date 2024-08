Ehrenstrafen fürs arme Volk Wo in Duisburg einst der Pranger stand

Duisburg im 16. Jahrhundert: Wenn im Herbst die Schweine zur Eichelmast in den Wald getrieben wurden, hatte jeder Bürger, der Anteile am Wald besaß, Anspruch auf eine bestimmte Anzahl von Schweinen. „Die Schweine – oft mehr als 3000 an der Zahl – wurden auf dem Marktplatz oder im Hof des Minoritenklosters gebrandmarkt, wofür eine Gebühr zu entrichten war“, so der ehemalige Stadtarchivar Milz. Es kam aber vor, dass Betrüger das Brandzeichen fälschte. Einem überführten Täter wurde ein ganzer Strafenkatalog in Aussicht gestellt: Entweder sollte er 100 Goldgulden zahlen oder sonntags mit dem Totenkleid bekleidet in Prozession um den Kirchhof ziehen oder ein Jahr und sechs Wochen die Stadt verlassen oder ein Monat im Gefängnis auf eigene Kosten Wasser und Brot essen und „noch groiter Gnaden bedancken“.