Von Studentenkneipe bis Denkmal: Wo in Duisburg die Biergärten öffnen

Hier scheiden sich nun die Geister, ob der Biergarten im Niemandsland nun zu Duisburg oder Düsseldorf gehört. Geht es nach der Stadt, dann liegt das „Aschlöksken“ der Gartenwirtschaft Schwenke im südlichsten Zipfel Duisburgs, in Serm. So schreiben sie es zumindest auf duisburg.de. So oder so lässt sich dort am Rhein bei einer Radtour oder einem Spaziergang gut die Pause aushalten.