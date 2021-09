Megatrends : Wo Duisburgs wirtschaftliche Zukunft liegt

Die Stahlproduktion in Duisburg soll langfristig ohne fossile Brennstoffe auskommen. Foto: dpa/Jonas Güttler

Duisburg Der neue „Wirtschaftskompass“ gibt Aufschluss darüber, worauf sich die Stadt fokussieren sollte. Wie sich die einstige Montanstadt Duisburg zu einer modernen Industrie- und Dienstleistungsmetropole entwickeln kann.

Digitalisierung, Klimaanpassung, Dekarbonisierung – das sind gesellschaftliche Megatrends, die zurzeit in aller Munde sind. Wie passt das zusammen mit einer früheren Montanstadt wie Duisburg ? Wo sind die Chancen, wo die Risiken? Welchen Weg sollen Wirtschaft und Stadtentwicklung dabei grundsätzlich einschlagen?

Antworten darauf geben soll der „Wirtschaftskompass“ für die zukünftige gewerbliche Entwicklung, den das Consulting-Unternehmen agiplan jetzt nach mehrmonatiger Ausarbeitung dem Ausschuss für Wirtschaft Innovation und Tourismus vorgestellt hat. Er wurde in erster Lesung beraten. Die Eckdaten stellte Nomo Braun von der agiplan GmbH vor. Dabei, so erläuterte es der Fachmann, gehe es unter anderem darum, die gesellschaftlichen Megatrends mit den Kompetenzen des Wirtschaftsstandort Duisuburg in Einklang zu bringen. Dies geschieht vor allem dadurch, dass vorhandene Stärken weiter gestärkt werden. Braun benannte dazu vier Bereiche: