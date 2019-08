Rund fünf Wochen Bauzeit : Wirtschaftsbetriebe ersetzen Fußgängerbrücke in Rahm

RAHM Die Fußgängerbrücke Am Rahmer Bach in Höhe Am Thelenbusch 85 ist erneuerungsbedürftig und wird nun ersetzt. Das teilten dei Duisburger Wirtschaftsbetriebe jetzt mit. Die Brückenbauarbeiten werden in der 34. Kalenderwoche beginnen und voraussichtlich bis zur 38. Kalenderwoche dauern.

Die vorhandene Holzbrücke, die auf Stahlbetonfundamenten steht, wird gegen eine neue Konstruktion aus Stahl mit Belagsbohlen aus glasfaserverstärktem Kunststoff ersetzt. Die Stahlbetonfundamente werden im Vorfeld aufgestockt, so dass die neue Brücke ein wenig höher liegt.

Ebenfalls wird die Zuwegung zur Brücke auf beiden Seiten erneuert. Auf Seite der Straße Am Rahmer Bach wird der Weg zur Brücke über eine Strecke von etwa 20 Metern neu gepflastert.

Auf der Seite Am Thelenbusch wird eine neue Anrampung gebaut, so dass die Barrierefreiheit auch weiterhin sichergestellt wird. Somit entspreche die neue Brücke dem aktuellen Stand der Technik, so die Wirtschaftsbetriebe.