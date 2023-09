Zwei ähnliche Leben – in Ost und West Schulfreunde finden sich nach fast 67 Jahren wieder

An Karneval 1957 tragen alle lustige, bunte Hüte. Auch an der Grundschule in Potsdam, die Hans-Gregor Karlipp – damals „Hansi“ genannt – und sein bester Freund Andreas Probst besuchen. Fotos der damals Siebenjährige zeigen fröhliche, unbeschwerte Kinder. „Es war eine schöne Zeit“, sagen beide heute. Die beiden Jungs kennen sich schon aus der Zeit vor der Schule. „Wir haben viel draußen gespielt, im Innenhof, der von allen Seiten von den Häusern umsäumt wurde, oder auch am Fluss im Park Sanssouci“, erinnert sich Andreas Probst an seine Kindheit zurück.