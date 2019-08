Eine Mutter, die nie den beruflichen Anschluss verloren hat : Wieder erfolgreich im Job Fuß gefasst

Kerstin Golenia, alleinerziehende Mutter findet mit Hilfe des jobcenter Duisburg eine neue berufliche Perspektive. Sie will auch ein gutes Vorbild für ihren Sohn sein.

Irgendwann saß Kerstin Golenia dann vorm Schreibtisch von Heiko Zimmermann, Integrationsfachkraft im Jobcenter Duisburg im Team „NetzwerkABC“. Dieses Team betreut u.a die Personengruppe der Alleinerziehenden in Form einer Intensivbetreuung. „Wir nehmen uns hier viel Zeit für die Beratung, kümmern uns um die individuelle Situation in der sich Mutter oder Vater gerade befindet“, erläutert Heiko Zimmermann. „Ziel ist es, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, denn nur wenn wir die Stärken kennen und wissen wo Hilfe gebraucht wird, können wir auch gemeinsam eine zielgerichtete Strategie entwickeln“. Im Fall von Kerstin Golenia waren es mehrere Faktoren, die den Durchbruch in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung brachten, intensive persönliche Beratungsgespräche die zu einem beruflichen Perspektivwechsel führten, die Vergabe einer durch das Jobcenter Duisburg finanzierten SAP-Weiterbildung und nicht zuletzt das passgenaue Stellenangebot. „Als Herr Zimmermann mir das Stellenangebot bei Teppichboden Fink gab, habe ich mich natürlich sofort beworben“, berichtet Kerstin Golenia. Martina Fink, Geschäftsführerin des Unternehmens erinnert sich noch gut an das Vorstellungsgespräch. „Frau Golenia hat mich sofort durch ihre Persönlichkeit überzeugt, sie erschien gut vorbereitet zum Termin, strahlte soziale Kompetenz und die Bereitschaft aus, sich auch in neue Themen einzuarbeiten. Ich denke, Alleinerziehende sind es gewohnt, Verantwortung zu übernehmen. Wer zudem neben Nebenverdienst und Kinderbetreuung noch eine Weiterbildung absolviert, ist offensichtlich in der Lage, strukturiert zu arbeiten.“