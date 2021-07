Stadtentwicklung : Wie Torsten Toeller Duisburgs City aufwertet

Das markante Gebäude von Mercator One wertet den Portsmouthplatz deutlich auf. Foto: Mike Michel

Duisburg Fressnapf-Gründer und Eigentümer Torsten Toeller ist mit seiner Devario-Gruppe auch in der Immobilienbranche unterwegs. Das 40-Millionen-Euro-Projekt Mercator One am Duisburger Hauptbahnhof ist aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken, und am Mercatorviertel soll der Unternehmer auch weiter interessiert sein.