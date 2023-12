Auftritte in Duisburg, Oberhausen und Wuppertal Wie russische Ballett-Stars heimlich durch die Republik touren

Die Akademie am Bolschoi-Theater in Moskau gilt als eine der härtesten Ballett-Schulen der Welt. Junge Tänzerinnen und Tänzer gehen hier regelmäßig an ihre körperlichen Grenzen, um eines Tages auf den größten Bühnen von Putins Reich zu stehen. Dort tanzen sie zum Beispiel in „Der Nussknacker“ oder „Schwanensee“, die Klassiker des russischen Balletts.