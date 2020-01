Kostenpflichtiger Inhalt: Chef der NRW-Grünen : Wie Politik doch noch zu Banaszaks Beruf wurde

Pollitik ist seine Leidenschaft: Grünen-Landeschef Felix Banaszak im „Simply Coffee“ an der Moselstraße. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Duisburg Bereits am 8. Januar hat die Parteispitze der Landesgrünen, Felix Banaszak und Mona Neubaur, ihre Kandidatur zu ihrer Wiederwahl im Juni angekündigt. Was für ein Mensch ist der Duisburger Banaszak eigentlich? Wir haben ihn in seiner Heimatstadt getroffen.