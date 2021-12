Bas, Özdemir, Kaddor, Banaszak, Leye : Wie es für die Abgeordneten aus Duisburg im Bundestag nun weitergeht

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD). Foto: dpa/Michael Kappeler

Duisburg Der neue Kanzler heißt Olaf Scholz und gleich fünf Bundestagsabgeordnete aus der Stadt mischen im Bundestag in Berlin mit – manche gar in der ersten Reihe. Wir geben einen Überblick, was sie in der Legislaturperiode vorhaben.