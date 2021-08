Künstler kam als Flüchtling nach Duisburg : Theater und Film sind sein Zuhause

Bashar Al Murabea beim Gespräch mit der Rheinischen Post im Cafe Museum in Duisburg. Foto: Olaf Reifegerste

Duisburg Bashar Al Murabea kam 2015 aus Syrien als Flüchtling nach Duisburg. Hier fand er seine neue künstlerische Heimat. Seine Lebensgeschichte ist aufregend und zugleich auch Mut machend.

Geboren ist er 1990 in Damaskus, seit 2015 wohnt er in Duisburg. Er, das ist Bashar Al Murabea. Seine Lebensgeschichte ist nicht nur aufregend und bewegend, sondern zugleich auch Mut machend.

Bashar Al Murabea hatte ein verhältnismäßig gutes Leben in Syrien, denn er studierte Schauspiel und Betriebswirtschaft an der Universität Damaskus. Doch als der Bürgerkrieg begann, kam seine Einberufung zum Militär. Doch das wollte er nicht und so entschied er sich zur Flucht. Zusammen mit seinem Cousin floh er im September 2015 über die Balkanroute nach Deutschland ins Ruhrgebiet. Seinen Cousin zog es wegen der Arbeit nach München, Al Murabea dagegen blieb in Duisburg.

Dass er hier sei, mache ihn froh und glücklich, sagt er. Denn „hier in Duisburg habe ich Sicherheit und Freunde und viel Unterstützung. Und: Die Stadt ist interessant und reizvoll, besonders das Kulturleben. Und doch ist sie überschaubar, anders als zum Beispiel Köln.“ Dennoch ist er insbesondere in Sachen Kunst und Kultur in der Region viel unterwegs. „Theater und Film sind mein Zuhause“, sagt er. „Denn den Wunsch, etwas mit Film zu machen, hatte ich schon im Alter von 17 Jahren.“

Bashar Al Murabea (links) mit Roland Riebeling beim Film-Dreh im Cafe Museum. Foto: Bashar Al Murabea

Seit Herbst 2019 studiert er an der Ruhrakademie in Schwerte das Fach Filmregie und macht derzeit sein Vordiplom, für das er bis Ende September einen Kurzfilm bei der Prüfungskommission einreichen muss. Aber er hat auch Freunde in ganz NRW, mit denen er sich regelmäßig austauscht. Außerdem besucht er so häufig es geht das Kölner „Film Festival Cologne“. Er unternimmt Theatergastspiele, so im Friedrich-Spee-Kolleg in Neuss, oder macht einen Theaterworkshop für Kinder und Jugendliche im Mülheimer Ringlokschuppen beziehungsweise am Dortmunder U, dem dortigen Zentrum für Kunst und Kreativität.

Den künstlerischen Neuanfang hierzulande startete er im Frühjahr 2016 in Duisburg, und zwar beim Jugendclub „Spieltrieb“ des Duisburger Theaters. Seine erste Rolle dort war die des „Lucio“ in dem Shakespeare-Stück „Maß für Maß“ und er war mit dabei beim Tanzprojekt der Duisburger Philharmoniker „Tanzen für ein besseres Leben – Exile“ mit Ulla Weltike und Royston Maldoom. Dann ging es Schlag auf Schlag: Es folgten Auftritte im Zwei-Personen-Stück „Emigranten“ von Slawomir Mrozek (2016), „Ein Augenblick vor dem Sterben“ von Sergi Belbel (2017), der Monolog „Dreck“ von Roland Schneider (2018) und „Don Juan“ von Patrick Marber nach Molière (2019). Auch mit dem Duisburger Künstler Max Bilitza arbeitete er zusammen, ob bei den Duisburger Akzenten (2018) oder bei der „ExtraSchicht“ im Landschaftspark Duisburg-Nord (2018).

Aber dann kam die Corona-Pandemie und brachte das Kulturleben im vergangenen Jahr weitgehend zum Erliegen. Doch Al Murabea hatte ja sein Film-Studium. Und somit wandte er sich verstärkt diesem Genre zu, wie zum Beispiel mit der Produktion „Control my Life“ (2020), die von einem Mädchen erzählt, die internetsüchtig ist. Sein neuer Kurzfilm, den er für sein Vordiplom braucht, heißt „To Smile or Not To Smile“. Dieser handelt von einem Mann, der nicht lachen kann. Al Murabea beschreibt ihn so: „Es geht darin um einen Mann, der sich nach Liebe sehnt, gleichzeitig aber keine Emotionen zeigen kann. Er fühlt sich von der Gesellschaft gemieden, weil er nicht lachen kann.“

In seinem Film übernimmt Al Murabea gleich mehrere Funktionen, denn er ist Autor, Regisseur, Hauptdarsteller und Produzent zugleich. Und er hat mit Roland Riebeling, den man aus dem Kölner „Tatort“ als Assistent Jütte von Ballauf und Schenk her kennt, einen prominenten Darsteller besetzen können und mit Nils A. Witt, der ebenfalls ein Duisburger ist, einen Profi-Kameramann an seiner Seite. Dazu kommen neun Schauspielerinnen und Schauspieler – fünf davon stammen übrigens aus dem „Spieltrieb“-Ensemble – sowie weitere professionelle Assistenzen für Regie, Skript, Kamera, Licht und Ton. Deshalb nennt er seine Arbeit einen „Film von Bashar mit seinem Team“ – bescheiden und völlig uneitel zugleich.