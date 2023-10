Duisburg auf der Expo Real „Das führt an überhitzten A-Standorten zu schmerzhaften Abwertungen“

„Die Zeiten des günstigen Geldes und der scheinbar unendlichen Preisspiralen nach oben sind vorbei. Die Preise werden nun am Markt wieder geerdet. Das führt gerade an den jüngst überhitzten A-Standorten zu schmerzhaften Abwertungen in den Immobilien-Portfolios von Projektentwicklern und Eigentümern, die zu Hochzeiten gekauft haben“, erklärt DBI-Chef Rasmus C. Beck. Damit meint er Metropolen wie Düsseldorf, wo Entwickler und Investoren bereits in finanzielle Turbulenzen geraten sind – oder ihre Bauaktivitäten erst einmal vollständig auf Eis legen.