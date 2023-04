Stadtwerke zum Heizungsgesetz Fernwärme für weitere 15.000 Haushalte in Duisburg

Im Kern bedeuten die neuen gesetzlichen Regelungen, dass ab Januar 2024 an in Deutschland nur noch Heizungsanlagen eingebaut werden, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden können oder dafür ausgelegt sind. Damit sind herkömmliche Gas- oder Ölheizungen beim Einbau neuer Heizungsanlage im Normalfall aus dem Rennen. Die Bestimmungen würden sowohl für Neubauten und auch für den Austausch einer Heizungsanlage in Bestandsgebäuden gelten, so die Stadtwerke. Daneben sehe das Gesetz weitere Vorgaben zur Erhöhung der Energieeffizienz im Gebäudeenergiebereich vor.