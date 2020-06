Kostenpflichtiger Inhalt: Wie Betriebe der Branche in Duisburg kontrolliert werden : Keine positiven Tests bei Fleischverarbeitung

Einen städtischen Schlachthof gibt es in Duisburg nicht mehr, wohl aber Fleischzerlegebetriebe. Foto: Matthias Sosnierz, Essen/Matthias Sosnierz

Duisburg Nach den Ausbrüchen in Moers und in Ostwestfalen steht die Branche auch in Duisburg im Fokus. Das Gesundheitsamt hat bereits 406 von 490 Beschäftigten der Branche auf das Corona-Virus getestet.