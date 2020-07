Wie duisport energieeffizienter werden will : Auch der Hafen will jetzt Energie sparen

Der Containerterminal in Ruhrort. Künftig will auch duisport noch energieeffizienter arbeiten als bisher. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Duisburg Der Hafen soll energiesparender arbeiten. Dafür wird ein Gesamtkonzept zur Energienutzung und -versorgung erarbeitet. Das stellt der Hafen mit dem Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik auf.

Sieben weitere Häfen wurden dazu in die Detailanalyse mit einbezogen, berichtet Alexander Garbar, der für Nachhaltigkeitsfragen zuständige Projektmanager in der Unternehmensentwicklung des Hafens. Für die Studie werden auch die Energieversorger, Netzbetreiber und auch Anwohner befragt. Eines der wichtigsten Themen ist da die „Power to x“-Technologie, die sich mit der Speicherung von Stromüberschüssen befasst, zum Beispiel von Solar- oder Windenergie beziehungsweise Wasserkraft. Das ist das Spezialgebiet von Anna Grevé, Abteilungsleiterin Elektrochemische Energiespeicher beim Fraunhofer Institut für Umwelt-, Sicherheits und Energietechnik (UMSICHT) in Oberhausen, die die Studie federführend betreibt. „Bisher konzentrieren sich Aktivitäten zur Steigerung von Energieeffizienz und -nutzung erneuerbarer Energien in Häfen auf den Bereich der Logistik und den Einsatz biobasierter Kraftstoffe“, erklärt Anna Grevé. Jetzt gehen die Projektbeteiligten einen Schritt weiter: Sie verfolgen einen „cross-industriellen Ansatz“ zur Sektorenkopplung von Energiewirtschaft mit den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Logistik, Industrie und Verkehr.