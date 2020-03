Kostenpflichtiger Inhalt: Kampf gegen Übergewicht : Wie Alexandra aus Dinslaken 41 Kilo verlor

Alexandra Schubert in ihrem Wohnzimmer. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Alexandra Schubert (35) möchte anderen Mut machen: „Nehmt die Hürden auf euch, es lohnt sich!“, appelliert sie an ihre Leidensgenossen. Mit Hilfe des Adipositaszentrums am Sana Klinikum am Kalkweg nahm die Dinslakenerin bisher 41,5 Kilo ab.