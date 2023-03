Neue Masche WhatsApp-Betrug Zwei Festnahmen in Duisburg nach landesweiter Razzia

Duisburg · Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen zeitgleich 14 Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Tatverdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetruges vollstreckt.

09.03.2023, 13:27 Uhr

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen ging am Donnerstag gegen sogenannte Whats-App-Betrüger vor. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Den insgesamt 14 Tatverdächtigen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren wird vorgeworfen, mittels Whatsapp-Betruges oder telefonisch unter Vortäuschung falscher Tatsachen in mindestens einhundert Fällen bundesweit Bargeld im mindestens sechsstelligen Bereich erbeutet zu haben. Durchsucht wurden insgesamt 14 Wohngebäude in Lüdenscheid (Märkischer Kreis), Gelsenkirchen, Köln, Essen, Duisburg, Niederzier (Düren) sowie Bergheim und Kerpen (jeweils Rhein-Erft-Kreis). Wegen Hinweisen auf eine mögliche Bewaffnung des Tatverdächtigen, kam in Kerpen ein Spezialeinsatzkommando zum Einsatz. Liebesbetrüger bringt Duisburgerin um Erspartes für eigene Beerdigung Perfide Masche Liebesbetrüger bringt Duisburgerin um Erspartes für eigene Beerdigung Zeitgleich vollstreckten Polizeibeamte durch das Amtsgericht Hagen erlassene Untersuchungshaftbefehle für zwei mutmaßliche Haupttäter aus Duisburg (24) und Kerpen (16). Eine weitere Person aus Duisburg (16) wurde vorläufig festgenommen. Bei den Durchsuchungen wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt, darunter mehrere Mobiltelefone sowie eine PTB-Waffe. Die Ermittlungen zu dem sehr umfangreichen Ermittlungsverfahren dauern an. Betrüger verschicken wieder WhatsApps Polizei Mönchengladbach warnt: Betrüger verschicken wieder WhatsApps Zuletzt häuften sich in NRW die Fälle des sogenannten Whats-App-Betruges. Die Masche der Täter: Sie melden sich bei Unbekannten über den Messenger-Dienst und geben vor, ein Familienmitglied zu sein, das wegen eines defekten, neuen oder verlorenen Handys eine neue Rufnummer benutze. Kurz darauf folgt die Bitte nach Geld. Die Polizei gibt folgende Tipps, wie Sie sich vor Whats-App-Betrügern schützen können: „Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes. Geben Sie niemals Informationen zu Ihren Finanzen am Telefon bekannt. Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte! Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Tätigen Sie keine Überweisungen nur aufgrund eines Chatverlaufs. Wenn Ihre Tochter/Sohn um finanzielle Hilfe bittet, sollten Sie das nicht über einen Nachrichtendienst klären.“

