Gehalts-Skandal bei Duisburger Werkstätten: Stadt Duisburg fordert offenbar 760.000 Euro Schadenersatz

Die Duisburger Werkstätten haben ihren Hauptsitz in der Nähe des MSV-Stadions. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Im Streit um überhöhte Gehaltszahlungen an die frühere Geschäftsführerin der Duisburger Werkstätten scheint die Stadt nun ernst zu machen. Neben Roselyne Rogg steht der ehemalige Aufsichtsratschef im Fokus.

Tim Harpers (th) ist RP-Redakteur in Duisburg. Er liebt das Kochen, das Reisen und ist leidgeprüfter Anhänger des MSV Duisburg.

Im Gehaltsskandal bei den Duisburger Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (WfbM) will die Stadt offenbar Schadenersatzansprüche gegen die frühere Geschäftsführerin Roselyne Rogg und den ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Reinhold Spaniel geltend machen. Der Rat wird im nichtöffentlichen Teil der Sitzung am kommenden Montag darüber abstimmen. Nach Informationen unserer Redaktion steht eine Summe in Höhe von rund 760.000 Euro im Raum.